Світоліна заявилася на турнір WTA у Цинциннаті

Світоліна зіграє на турнірі у США

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) увійшла до заявочного списку учасниць основної сітки турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).

Про це повідомляє BTU.

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Змагання відбудуться 16-22 серпня, за тиждень до старту US Open (30 серпня - 11 вересня). До цього Еліна виступить на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Українка раніше шість разів грала в Цинциннаті і свій найкращий результат показала 2015 року, коли дійшла до півфіналу.

Відзначимо, що Даяна Ястремська перебуває на другій позиції в альтернативному списку на потрапляння до основної сітки.