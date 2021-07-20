Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) має намір завоювати олімпійську медаль.

Про це розповіла сама тенісистка.

Важливо: Рейтинг WTA: Калініна у ТОП-80, Костюк повторила особистий рекорд

"Олімпіада - завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік з нетерпінням чекаю на турнір і намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття. Для моєї країни Олімпіада - велика подія. Для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, аби добре підготуватися. Моя мета - виграти медаль", - розповіла Світоліна.