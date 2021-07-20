 Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль

Сьогодні 09:26 777 1
Еліна Світоліна прокоментувала Олімпіаду в Токіо
Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль
Фото - ФТУ
#Світоліна

Джерело - ukrinform.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) має намір завоювати олімпійську медаль.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Олімпіада - завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік з нетерпінням чекаю на турнір і намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття. Для моєї країни Олімпіада - велика подія. Для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, аби добре підготуватися. Моя мета - виграти медаль", - розповіла Світоліна.

На Олімпіаді в Токіо за Україну також зіграють Даяна Ястремська та сестри Кіченок. Марта Костюк знялася з олімпійського турніру через травму.

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