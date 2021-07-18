 Калініна програла дебютний фінал турніру WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Калініна програла дебютний фінал турніру WTA

Сьогодні 20:25 320 0
Калініна перервала свою 14-матчеву безпрограшну серію
Калініна програла дебютний фінал турніру WTA
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (95) поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану (42) у фіналі турніру WTA 250 в Будапешті.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Калініна реалізувала один брейк-поінт, одного разу подала навиліт і допустила одну подвійну помилку.

Українка перервала свою 14-матчеву безпрограшну серію. Це був її перший фінал на турнірах WTA в кар'єрі.

WTA 250. Будапешт (Угорщина)
Призовий фонд $235,238
Жінки, Фінал
17 липня

Юлія Путінцева - Ангеліна Калініна 6:4, 6:0

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