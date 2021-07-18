Калініна програла дебютний фінал турніру WTA

Калініна перервала свою 14-матчеву безпрограшну серію

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (95) поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану (42) у фіналі турніру WTA 250 в Будапешті.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Калініна реалізувала один брейк-поінт, одного разу подала навиліт і допустила одну подвійну помилку.

Українка перервала свою 14-матчеву безпрограшну серію. Це був її перший фінал на турнірах WTA в кар'єрі.

WTA 250. Будапешт (Угорщина)

Призовий фонд $235,238

Жінки, Фінал

17 липня

Юлія Путінцева - Ангеліна Калініна 6:4, 6:0