Калініна програла дебютний фінал турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (95) поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану (42) у фіналі турніру WTA 250 в Будапешті.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Калініна реалізувала один брейк-поінт, одного разу подала навиліт і допустила одну подвійну помилку.
Українка перервала свою 14-матчеву безпрограшну серію. Це був її перший фінал на турнірах WTA в кар'єрі.
WTA 250. Будапешт (Угорщина)
Призовий фонд $235,238
Жінки, Фінал
17 липня
Юлія Путінцева - Ангеліна Калініна 6:4, 6:0