Світоліна назвала свою ціль на Олімпіаді

Джерело - itftennis.com.
Перша ракетка України Еліна Світоліна щаслива представляти українську команду на Олімпіаді в Токіо.
Про це заявила сама тенісистка.
"Не має значення це Кубок Біллі Джин Кінг або Олімпіада. Виступати за свою країну - це завжди дає додаткову мотивацію працювати більше і далі.
Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття.
Моя мета - виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Олімпіада - велика подія для України. Вболівальники неймовірним чином підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо. Обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", - зазначила Світоліна.
Відзначимо, що на Олімпіаді Україну також представлять Даяна Ястремська та сестри Кіченок.
Нагадаємо, олімпійський тенісний турнір відбудеться в період з 24 липня по 1 серпня.