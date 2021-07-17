Світоліна назвала свою ціль на Олімпіаді

Перша ракетка України Еліна Світоліна щаслива представляти українську команду на Олімпіаді в Токіо.

Про це заявила сама тенісистка.

"Не має значення це Кубок Біллі Джин Кінг або Олімпіада. Виступати за свою країну - це завжди дає додаткову мотивацію працювати більше і далі.

Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття.

Моя мета - виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Олімпіада - велика подія для України. Вболівальники неймовірним чином підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо. Обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", - зазначила Світоліна.