Джокович виступить на Олімпіаді в Токіо

Джерело - Чемпiон.

Перша ракетка світу Новак Джокович візьме участь в Олімпійських іграх в Токіо.

Про це сказав сам тенісист.

"Я пишаюся тим, що їду в Токіо і разом з нашою збірною буду боротися за медалі на олімпійських кортах. Для мене гра за збірну Сербії завжди була особливою радістю і мотивацією, і я зроблю все можливе, щоб ми всі були щасливі ", - цитує Джоковича Tennis World USA.

34-річний Джокович цього сезону виграв перші 3 турніри Grand Slam. Він може стати першим тенісистом, який виграв Golden Slam (4+1) після Штеффі Граф 1988 року.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.