 Завацька програла на старті турніру у Лозанні | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька програла на старті турніру у Лозанні

Сьогодні 09:10 190 0
Українка виграла перший сет, але незабаром віддала суперниці два наступних
Завацька програла на старті турніру у Лозанні
#Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька в трьох сетах поступилася росіянці Наталії Віхлянцевій в першому раунді грунтового турніру WTA в швейцарській Лозанні.

Матч тривав 2 години і 28 хвилин.

Завацька виконала один ейс, зробила 4 подвійні помилки та використала 7 із 19 брейк-пойнтів.

Ladies Open Lausanne - WTA250
Лозанна (Швейцарія)
Призовий фонд $235,238
Перше коло, 12 липня

Наталя Віхлянцева (Росія) - Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 6:4, 6:0

Раніше, Калініна взяла найбільший титул в кар'єрі, гарантувавши дебют у ТОП-100.

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