Завацька програла на старті турніру у Лозанні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька в трьох сетах поступилася росіянці Наталії Віхлянцевій в першому раунді грунтового турніру WTA в швейцарській Лозанні.
Матч тривав 2 години і 28 хвилин.
Завацька виконала один ейс, зробила 4 подвійні помилки та використала 7 із 19 брейк-пойнтів.
Ladies Open Lausanne - WTA250
Лозанна (Швейцарія)
Призовий фонд $235,238
Перше коло, 12 липня
Наталя Віхлянцева (Росія) - Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 6:4, 6:0
Раніше, Калініна взяла найбільший титул в кар'єрі, гарантувавши дебют у ТОП-100.