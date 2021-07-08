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Навколо спорту

Стала відома перша фіналістка Вімблдону

Сьогодні 17:56 258 0
Перша ракетка світу вийшла у фінал
Стала відома перша фіналістка Вімблдону
#Барті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу австралійка Ешлі Барті у двох сетах здолала експершу ракетку світу Анжелік Кербер з Німеччини (№28 WTA).

 Барті вперше зіграє у фіналі трав'яного мейджора. Раніше вона вигравала один титул Grand Slam (Ролан Гаррос-2019).

Ешлі стала першою австралійкою з 1980-го, яка змагатиметься за титул на Вімблдоні. Попереднього разу в фіналі грала Івонн Гулагонг-Коулі.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Півфінал, 08 липня

Ешлі Барті (Австралія) - Анжелік Кербер (Німеччина) 6:3, 7:6(3)

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