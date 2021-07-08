Стала відома перша фіналістка Вімблдону

Перша ракетка світу вийшла у фінал

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу австралійка Ешлі Барті у двох сетах здолала експершу ракетку світу Анжелік Кербер з Німеччини (№28 WTA).

Барті вперше зіграє у фіналі трав'яного мейджора. Раніше вона вигравала один титул Grand Slam (Ролан Гаррос-2019).

Ешлі стала першою австралійкою з 1980-го, яка змагатиметься за титул на Вімблдоні. Попереднього разу в фіналі грала Івонн Гулагонг-Коулі.

Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон (Велика Британія)

Призовий фонд £35,016,000

Трава

Півфінал, 08 липня

Ешлі Барті (Австралія) - Анжелік Кербер (Німеччина) 6:3, 7:6(3)