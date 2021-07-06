Визначилися учасниці півфіналу Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 липня, відбулися матчі 1/4 фіналу Вімблдону у жінок.
Відразу три тенісистки вперше в кар'єрі зіграють у півфіналі трав'яного мейджора. Це Кароліна Плішкова, Аріна Соболенко і Ешлі Барті.
Також до четвірки найкращих увійшла Анжелік Кербер, для якої це буде вже четвертий півфінал на Вімблдоні. У 2018-му вона брала тут титул.
Вімблдон. 1/4 фіналу
Верхня частина сітки
Ешлі Барті [1] - Айла Томлянович 6:1, 6:3
Анжелік Кербер [25] - Кароліна Мухова [19] 6:2, 6:3
Нижня частина сітки
Кароліна Плішкова [8] - Вікторія Голубич 6:2, 6:2
Аріна Соболенко [2] - Онс Жабер [21] 6:4, 6:3
Вімблдон. Пари 1/2 фіналу
Ешлі Барті [1] - Анжелік Кербер [25]
Кароліна Плішкова [8] - Аріна Соболенко [2]