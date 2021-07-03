Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський програв у півфіналі хардового челленджера в Порту.
Українець у двох сетах поступився Алтугу Джелікбілеку (Туреччина).
Матч тривав 1 годину та 12 хвилин. Стаховський чотири рази подав на виліт, допустив три подвійні помилки та використав 1 з 4 брейк-пойнт.
Porto Open - ATP Challenger Tour
Порту, Португалія
Хард
Півфінал, 03 липня
Алтуг Джелікбілек - Сергій Стаховський 6:2, 6:1
Раніше, Сергій Стаховський у третьому колі турніру переграв португальця Гонсалу Олівейру.