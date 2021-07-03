Матч тривав 1 годину та 12 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський програв у півфіналі хардового челленджера в Порту.

Українець у двох сетах поступився Алтугу Джелікбілеку (Туреччина).

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин. Стаховський чотири рази подав на виліт, допустив три подвійні помилки та використав 1 з 4 брейк-пойнт.

Porto Open - ATP Challenger Tour

Порту, Португалія

Хард

Півфінал, 03 липня

Алтуг Джелікбілек - Сергій Стаховський 6:2, 6:1

Раніше, Сергій Стаховський у третьому колі турніру переграв португальця Гонсалу Олівейру.