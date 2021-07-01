 Світоліна пояснила поразку на Вімблдоні | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:15 1538 2
Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:32 941
Євро-2020. Бельгія - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:31 724 1
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 17:25 1702
Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:07 1907
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 6599
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 2804
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 1768 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14711
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 4304
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 1597 1
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 2262
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 798
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2990
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 245
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 836
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6543 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2138 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2152
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2212
Прямі трансляції
Навколо спорту

Світоліна пояснила поразку на Вімблдоні

Сьогодні 18:56 648 0
Світоліна пояснила поразку на Вімблдоні
Світоліна пояснила поразку на Вімблдоні
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) пояснила поразку у другому колі Вімблдону.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я грала трошки пасивно, а суперниця брала ініціативу в розіграші. Лінетт відіграла дуже чисто, дуже здорово діяла і праворуч, і ліворуч. Вона забила багато Вінерів. Потрібно було постаратися знайти свою гру, але мало що виходило, тому що вона перехоплювала ініціативу дуже рано і грала практично безпомилково. У мене не вийшло використовувати свої можливості, мені було важко домінувати в розіграшах. Напевно, я допускала трохи більше невимушених помилок, ніж хотілося б. І це трава, так що все відбувається досить швидко. Якщо чесно, то вона відіграла неймовірно.

Відрізнявся цей корт від того, де я грала свій матч вчора? Практично не було ніякої різниці. Фізично зі мною все було в порядку. Звичайно, у спортсменів щось болить то тут, то там, але в цілому все було нормально. Думаю, що морально я була не в найкращому стані, не знаю, потрібно це проаналізувати. Просто, коли ти граєш на турнірі Grand Slam, то постійно відчуваєш тиск зовсім іншого порядку. Іноді з цим складно впоратися, але це частина роботи. Потрібно постаратися бути сильною, не тиснути на себе і намагатися перебороти страхи і труднощі.

Сьогодні у мене не було тієї ментальної свіжості, щоб це зробити. Я вже роками виступаю в турі і було багато різних ситуацій, але зараз, я б сказала, все йде не дуже гладко. Звичайно, це важкий період, але за свою кар'єру я вже була в такому положенні кілька разів. І головне те, як ти зможеш повернутися після цих важких поразок і лихоліття. Мені точно потрібно відпочити, перезавантажитися, щоб знову відчувати себе свіжою перед майбутніми турнірами", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону.

Коментарі ()