Світоліна пояснила поразку на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) пояснила поразку у другому колі Вімблдону.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я грала трошки пасивно, а суперниця брала ініціативу в розіграші. Лінетт відіграла дуже чисто, дуже здорово діяла і праворуч, і ліворуч. Вона забила багато Вінерів. Потрібно було постаратися знайти свою гру, але мало що виходило, тому що вона перехоплювала ініціативу дуже рано і грала практично безпомилково. У мене не вийшло використовувати свої можливості, мені було важко домінувати в розіграшах. Напевно, я допускала трохи більше невимушених помилок, ніж хотілося б. І це трава, так що все відбувається досить швидко. Якщо чесно, то вона відіграла неймовірно.

Відрізнявся цей корт від того, де я грала свій матч вчора? Практично не було ніякої різниці. Фізично зі мною все було в порядку. Звичайно, у спортсменів щось болить то тут, то там, але в цілому все було нормально. Думаю, що морально я була не в найкращому стані, не знаю, потрібно це проаналізувати. Просто, коли ти граєш на турнірі Grand Slam, то постійно відчуваєш тиск зовсім іншого порядку. Іноді з цим складно впоратися, але це частина роботи. Потрібно постаратися бути сильною, не тиснути на себе і намагатися перебороти страхи і труднощі.

Сьогодні у мене не було тієї ментальної свіжості, щоб це зробити. Я вже роками виступаю в турі і було багато різних ситуацій, але зараз, я б сказала, все йде не дуже гладко. Звичайно, це важкий період, але за свою кар'єру я вже була в такому положенні кілька разів. І головне те, як ти зможеш повернутися після цих важких поразок і лихоліття. Мені точно потрібно відпочити, перезавантажитися, щоб знову відчувати себе свіжою перед майбутніми турнірами", - відзначила Світоліна.