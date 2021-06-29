Стаховський покинув парний турнір у Порту

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський завершив боротьбу в парному розряді хардового челленджера в Порту.
У матчі першого кола українець в дуеті з австрійцем Трістаном-Самуелем Вайссборном програв аргентинському тандему Гвідо Андреоцці / Гільєрмо Дуран.
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин.
Porto Open - ATP Challenger Tour
Порту, Португалія
Хард
Перше коло, 29 червня
Гвідо Андреоцці / Гільєрмо Дуран - Сергій Стаховський / Трістан-Самуель Вайссборн 6:4, 6:4
Раніше, Стаховський з перемоги розпочав турнір у Португалії.