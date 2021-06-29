Стаховський покинув парний турнір у Порту

Стаховський провали старт парного турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський завершив боротьбу в парному розряді хардового челленджера в Порту.

У матчі першого кола українець в дуеті з австрійцем Трістаном-Самуелем Вайссборном програв аргентинському тандему Гвідо Андреоцці / Гільєрмо Дуран.

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин.

Porto Open - ATP Challenger Tour

Порту, Португалія

Хард

Перше коло, 29 червня

Гвідо Андреоцці / Гільєрмо Дуран - Сергій Стаховський / Трістан-Самуель Вайссборн 6:4, 6:4

Раніше, Стаховський з перемоги розпочав турнір у Португалії.