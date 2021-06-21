Філіма: Світоліна та Костюк зіграють у кваліфікації на Олімпіаду

Джерело - btu.org.uа.
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду в Токіо.
Про це розповів капітан тенісної збірної України Михайло Філіма.
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"Подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної і Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про попадання на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької.
Костюк буде грати, все в порядку ", - сказав Філіма.
Олімпійський турнір з тенісу відбудеться з 24 липня по 1 серпня.