Філіма: Світоліна та Костюк зіграють у кваліфікації на Олімпіаду

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють у кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду в Токіо.

Про це розповів капітан тенісної збірної України Михайло Філіма.

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"Подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної і Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про попадання на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької.

Костюк буде грати, все в порядку ", - сказав Філіма.