Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого кола турніру WTA Viking Classic Birmingham у Бірмінгемі.
У стартовому раунді Костюк здобула вольову перемогу над американкою Медісон Бренгл.
Матч тривав 2,5 години. Костюк 4 рази подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.
Viking Classic Birmingham - WTA250
Бірмінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $235,238
Трава
Перше коло, 15 червня
Марта Костюк - Медісон Бренгл 4:6, 7:5, 6:3
Раніше, Снігур обіграла Калініну на старті турніру у Ноттінгемі.