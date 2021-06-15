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Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA в Бірмінгемі

Сьогодні 20:43 156 0
Костюк вийшла у друге коло турніру
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA в Бірмінгемі
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого кола турніру WTA Viking Classic Birmingham у Бірмінгемі.

У стартовому раунді Костюк здобула вольову перемогу над американкою Медісон Бренгл.

Матч тривав 2,5 години. Костюк 4 рази подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Viking Classic Birmingham - WTA250
Бірмінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $235,238
Трава
Перше коло, 15 червня

Марта Костюк - Медісон Бренгл 4:6, 7:5, 6:3

Раніше, Снігур обіграла Калініну на старті турніру у Ноттінгемі.

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