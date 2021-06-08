Марченко здобув перемогу на старті турніру у Великій Британії

Матч тривав 1 годину 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до другого кола челленджера у Великій Британії, впевнено перегравши італійця Федеріко Гайо.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Марченко виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та використав 4 із 8 брейк-пойнтів.

Nottingham Open - ATP Challenger Tour

Ноттінгем (Велика Британія)

Призовий фонд € 132,280

Перше коло

8 червня

Ілля Марченко (Україна) - Федеріко Гайо (Італія) 6:2, 6:3

Раніше, Завацька з перемоги стартувала на турнірі у Хорватії.