Марченко здобув перемогу на старті турніру у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко вийшов до другого кола челленджера у Великій Британії, впевнено перегравши італійця Федеріко Гайо.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Марченко виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та використав 4 із 8 брейк-пойнтів.
Nottingham Open - ATP Challenger Tour
Ноттінгем (Велика Британія)
Призовий фонд € 132,280
Перше коло
8 червня
Ілля Марченко (Україна) - Федеріко Гайо (Італія) 6:2, 6:3
Раніше, Завацька з перемоги стартувала на турнірі у Хорватії.