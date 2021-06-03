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Світоліна оцінила перемогу над Лі

Вчора 23:44 330 0
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Енн Лі
Світоліна оцінила перемогу над Лі
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вказала на свою перевагу у матчі другого колу Ролан Гаррос з Енн Лі.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У сьогоднішньому поєдинку я відмінно стартувала. У другій партії у мене були труднощі, так що я рада, що змогла закінчити матч у двох сетах. Я на це сподівалася. Я б не сказала, що в другому сеті був спад з мого боку. Лі стала набагато потужніше грати, десь в лінію потрапила, десь зробила віннер з другого м'яча. Вона стала діяти більш агресивно і провела три відмінних гейми. За рахунку 1:4 я боролася і намагалася заробити собі шанси, щоб повернутися в гру. З мого боку не було невимушених помилок, це суперниця стала більше ризикувати. Треба було це витримати і постаратися потім переламати хід гри, що мені і вдалося зробити. У кінцівці я змогла показати хороший рівень, діяла активніше і диктувала гру.

У першому моєму матчі була така ж ситуація, коли я відігралася в другій партії, але це все-таки різні поєдинки. Такі камбеки означають, що грати можна за будь-якого рахунку. У мене були матчі, в яких я програвала і потім поверталася в гру, були і такі, коли я вела, а потім програвала. Основний момент в тому, що я граю досить стабільно, а у суперниць, як, наприклад, сьогодні у Лі, гра йде то добре, то погано, десь вона починає робити більше помилок. Це означає, що мені потрібно просто грати рівно", - розповіла Світоліна.

Раніше, Світоліна впевнено переграла Лі у другому колі Roland Garros.

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