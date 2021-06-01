Віландер: Калініна у прекрасній формі

Легендарний екстенісист Матс Віландер оцінив перемогу українки Ангеліни Калініної над колишньою першою ракеткою світу Анжелік Кербер.

Про це розповів сам тенісист.

"Ангеліна Калініна в прекрасній формі - серія з 14-ти перемог - це ознака того, де сьогодні жіночий теніс. Зараз є дуже багато чудових гравців і ударників, які володіють потужною зброєю - одночасно форхендом і бекхендом.

Я завжди кажу, що дуже радий, що я - чоловік, і повинен грати 3 сети з 5, тому що 2 з 3 були б для мене катастрофою, особливо сьогодні, коли жінки мають таку потужну зброю.

Ми насправді не припускали такого результату. Але ми знаємо, що для Кербер ґрунтовий корт - найгірша поверхня для гри, тому що вона не може багато рухати противника.

Це важка втрата, і я впевнений, що вона з нетерпінням чекає повернення на траву - поверхня, яка є для неї основною", - сказав Віландер.