 Віландер: Калініна у прекрасній формі | Теніс | Champion.com.ua
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Віландер: Калініна у прекрасній формі

Сьогодні 12:57 338 0
Матс Віландер прокоментував гру Ангеліни Калініни
Віландер: Калініна у прекрасній формі
#Калініна

Джерело - isport.ua.

Легендарний екстенісист Матс Віландер оцінив перемогу українки Ангеліни Калініної над колишньою першою ракеткою світу Анжелік Кербер.

Про це розповів сам тенісист.

"Ангеліна Калініна в прекрасній формі - серія з 14-ти перемог - це ознака того, де сьогодні жіночий теніс. Зараз є дуже багато чудових гравців і ударників, які володіють потужною зброєю - одночасно форхендом і бекхендом.

Я завжди кажу, що дуже радий, що я - чоловік, і повинен грати 3 сети з 5, тому що 2 з 3 були б для мене катастрофою, особливо сьогодні, коли жінки мають таку потужну зброю.

Ми насправді не припускали такого результату. Але ми знаємо, що для Кербер ґрунтовий корт - найгірша поверхня для гри, тому що вона не може багато рухати противника.

Це важка втрата, і я впевнений, що вона з нетерпінням чекає повернення на траву - поверхня, яка є для неї основною", - сказав Віландер.

Нагадаємо, Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос.

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