Визначилась суперниця Костюк на Ролан Гарос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з китаянкою Чжен Сайсай.
Чжен Сайсай у першому колі Ролан Гаррос у трьох сетах здобула важку перемогу над іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. Матч тривав 2 години і 41 хвилину.
У другому колі Чжен Сайсай зустрінеться з Мартою Костюк. Відзначимо, що у 2019 році китаянка програла українці у другому колі ґрунтового турніру WTA у Страсбурзі.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Перше коло, 31 травня
Чжен Сайсай - Сара Соррібес-Тормо 4:6, 6:4, 6:4
Раніше, Костюк перемогла Мугурусу у першому колі Ролан Гаррос.