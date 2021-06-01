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Визначилась суперниця Костюк на Ролан Гарос

Сьогодні 08:12 139 0
Стала відома наступна суперниця Марти Костюк
Визначилась суперниця Костюк на Ролан Гарос
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з китаянкою Чжен Сайсай.

Чжен Сайсай у першому колі Ролан Гаррос у трьох сетах здобула важку перемогу над іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. Матч тривав 2 години і 41 хвилину.

У другому колі Чжен Сайсай зустрінеться з Мартою Костюк. Відзначимо, що у 2019 році китаянка програла українці у другому колі ґрунтового турніру WTA у Страсбурзі.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Перше коло, 31 травня

Чжен Сайсай - Сара Соррібес-Тормо  4:6, 6:4, 6:4

Раніше, Костюк перемогла Мугурусу у першому колі Ролан Гаррос.

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