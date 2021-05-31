Осака знялася з Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Наомі Осака вирішила знятися з Ролан Гаррос-2021.
Про це заявила сама спортсменка.
"Всім привіт. Не думала, що колись потраплю в таку ситуацію. Думаю, зараз найкраще, що я можу зробити - знятися з турніру, щоб всі могли зосередитися на тенісі, який зараз грається в Парижі", - заявила Осака.
Naomi Osaka withdraws from #RolandGarros https://t.co/4zVh9ePrXh— Nikhila (@kokudum) May 31, 2021
Нагадаємо, Осака ще перед Ролан Гаррос прийняла рішення відмовити від спілкування зі ЗМІ. За це організатори оштрафували її на 15 тисяч доларів і погрожували дискваліфікувати тенісистку з турніру.
Відзначимо, що Белінда Бенчіч залишилася єдиною тенісисткою з топ-20 в нижній четверті сітки Ролан Гаррос, які ще залишилися в турнірі. Уже вилетіли Б’янка Андрееску, Йоханна Конта і Кікі Бертенс.
У другому раунді Осака повинна була зіграти з Аною Богдан. Румунка отримує путівку до третього кола без боротьби.