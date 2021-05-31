Осака знялася з Ролан Гаррос

Японська тенісистка покидає Париж

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Наомі Осака вирішила знятися з Ролан Гаррос-2021.

Про це заявила сама спортсменка.

"Всім привіт. Не думала, що колись потраплю в таку ситуацію. Думаю, зараз найкраще, що я можу зробити - знятися з турніру, щоб всі могли зосередитися на тенісі, який зараз грається в Парижі", - заявила Осака.

Нагадаємо, Осака ще перед Ролан Гаррос прийняла рішення відмовити від спілкування зі ЗМІ. За це організатори оштрафували її на 15 тисяч доларів і погрожували дискваліфікувати тенісистку з турніру.

Відзначимо, що Белінда Бенчіч залишилася єдиною тенісисткою з топ-20 в нижній четверті сітки Ролан Гаррос, які ще залишилися в турнірі. Уже вилетіли Б’янка Андрееску, Йоханна Конта і Кікі Бертенс.

У другому раунді Осака повинна була зіграти з Аною Богдан. Румунка отримує путівку до третього кола без боротьби.