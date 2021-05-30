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Калініна дізналась суперницю на Ролан Гаррос

Сьогодні 15:13 375 0
Стала відома наступна суперниця українки
Калініна дізналась суперницю на Ролан Гаррос
#Ролан Гаррос, #Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (139) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з американкою Даніель Коллінс (50).

Коллінс у першому колі обіграла китаянку Сію Ван (145).

Для Коллінс це четвертий виступ на Ролан Гаррос, торік вона зуміла дійти до чвертьфіналу. У другому колі американка зустрінеться з Ангеліною Калініної, якій програла у двох попередніх матчах: у 2017 році на турнірі ITF W25 в Дайтона-Біч (США), а у 2019 році на турнірі WTA125 в Х'юстоні (США).

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - €34,367,216
Грунт
Перше коло, 30 травня

Даніель Коллінс - Сію Ван 6:2, 4:6, 6:4

Раніше, Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос.

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