Калініна дізналась суперницю на Ролан Гаррос

Стала відома наступна суперниця українки

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (139) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з американкою Даніель Коллінс (50).

Коллінс у першому колі обіграла китаянку Сію Ван (145).

Для Коллінс це четвертий виступ на Ролан Гаррос, торік вона зуміла дійти до чвертьфіналу. У другому колі американка зустрінеться з Ангеліною Калініної, якій програла у двох попередніх матчах: у 2017 році на турнірі ITF W25 в Дайтона-Біч (США), а у 2019 році на турнірі WTA125 в Х'юстоні (США).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - €34,367,216

Грунт

Перше коло, 30 травня

Даніель Коллінс - Сію Ван 6:2, 4:6, 6:4

Раніше, Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос.