Калініна дізналась суперницю на Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (139) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з американкою Даніель Коллінс (50).
Коллінс у першому колі обіграла китаянку Сію Ван (145).
Для Коллінс це четвертий виступ на Ролан Гаррос, торік вона зуміла дійти до чвертьфіналу. У другому колі американка зустрінеться з Ангеліною Калініної, якій програла у двох попередніх матчах: у 2017 році на турнірі ITF W25 в Дайтона-Біч (США), а у 2019 році на турнірі WTA125 в Х'юстоні (США).
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - €34,367,216
Грунт
Перше коло, 30 травня
Даніель Коллінс - Сію Ван 6:2, 4:6, 6:4
Раніше, Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос.