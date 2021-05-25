Цуренко здолала американку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Матч тривав 2 години 33 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У матчі першого кола відбору українка обіграла американку Даніелю Лао.

Матч тривав 2 години 33 хвилини. За час матчу Цуренко реалізувала 6 брейк-пойнтів з 16, допустила дві подвійні помилки.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Кваліфікація, 1/4 фіналу

25 травня

Леся Цуренко - Даніель Лао 6:1, 4:6, 7:6 (7:0)

Раніше, Завацька знищила іспанку на старті кваліфікації Ролан Гаррос.