Цуренко здолала американку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі першого кола відбору українка обіграла американку Даніелю Лао.
Матч тривав 2 години 33 хвилини. За час матчу Цуренко реалізувала 6 брейк-пойнтів з 16, допустила дві подвійні помилки.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
25 травня
Леся Цуренко - Даніель Лао 6:1, 4:6, 7:6 (7:0)
Раніше, Завацька знищила іспанку на старті кваліфікації Ролан Гаррос.