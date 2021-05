Матч Світоліна - Свьонтек перенесений на суботу

Чвертьфінальний матч Еліни Світоліної (6) на римського турніру Internazionali BNL d'Italia з полькою Ігою Свьонтек (15) перенесено на 15 травня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Гра була запланована на п'ятницю, 14 травня, на центральному корті останнім запуском. У зв'язку з дощем матч перенесено на завтра.

☔ Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB