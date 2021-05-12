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Вільямс провела свій 1000-й матч у кар'єрі

Сьогодні 20:39 665 0
Подороська зіпсувала свято легендарній американці
Вільямс провела свій 1000-й матч у кар'єрі
#Вільямс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Серена Вільямс у другому колі турніру WTA в Римі зустрічалася з Надею Подороською з Аргентини.

Для Вільямс це був тисячний матч за кар'єру в WTA турі. Ювілей вийшов з гірким присмаком: Вільямс зазнала поразки у двох сетах. Матч тривав 1 годину і 59 хвилин.

За весь час участь в турі Серена святкувала успіх 851 раз і зазнала 148 поразок. В цілому на її рахунку 38 перемог в турнірах Великого шлема.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $1,835,490
Грунт
Друге коло, 12 травня

Надя Подороська (Аргентина) - Серена Вільямс (США) 7(6):6, 7:5

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи у Римі після першого кола, програвши Алєксандровой.

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