Джерело - Чемпіон.
Сьогодні Серена Вільямс у другому колі турніру WTA в Римі зустрічалася з Надею Подороською з Аргентини.
Для Вільямс це був тисячний матч за кар'єру в WTA турі. Ювілей вийшов з гірким присмаком: Вільямс зазнала поразки у двох сетах. Матч тривав 1 годину і 59 хвилин.
За весь час участь в турі Серена святкувала успіх 851 раз і зазнала 148 поразок. В цілому на її рахунку 38 перемог в турнірах Великого шлема.
Надя Подороська (Аргентина) - Серена Вільямс (США) 7(6):6, 7:5
And the hunger is still there.— wta (@WTA) May 12, 2021
Congratulations on an outstanding achievement, @serenawilliams 🎉#Serena1000 pic.twitter.com/ZtuuznVG50
Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи у Римі після першого кола, програвши Алєксандровой.