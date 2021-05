Сьогодні Серена Вільямс у другому колі турніру WTA в Римі зустрічалася з Надею Подороською з Аргентини.

Для Вільямс це був тисячний матч за кар'єру в WTA турі. Ювілей вийшов з гірким присмаком: Вільямс зазнала поразки у двох сетах. Матч тривав 1 годину і 59 хвилин.

За весь час участь в турі Серена святкувала успіх 851 раз і зазнала 148 поразок. В цілому на її рахунку 38 перемог в турнірах Великого шлема.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000

Рим, Італія

Призовий фонд - $1,835,490

Грунт

Друге коло, 12 травня

Надя Подороська (Аргентина) - Серена Вільямс (США) 7(6):6, 7:5

And the hunger is still there.



Congratulations on an outstanding achievement, @serenawilliams 🎉#Serena1000 pic.twitter.com/ZtuuznVG50