Експерша ракетка України Олександр Долгополов через постійні травми завершив кар'єру.

Про це розповів сам тенісист.

"Друзі, хочу оголосити що завершую спортивну кар'єру! Це була незвичайна подорож, довжиною у все моє свідоме життя. На жаль за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернуться на той рівень, який потрібен для виступів там де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем, не бачу сенсу.

Спасибі всім хто підтримував і вболівав, так само тим хто не сильно радів успіхам, ви відмінні", - розповів Долгополов.