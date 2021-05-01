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Долгополов оголосив про завершення кар'єри

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Олександр Долгополов прокоментував завершення кар'єри
Долгополов оголосив про завершення кар'єри
#Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Експерша ракетка України Олександр Долгополов через постійні травми завершив кар'єру.

Про це розповів сам тенісист.

"Друзі, хочу оголосити що завершую спортивну кар'єру! Це була незвичайна подорож, довжиною у все моє свідоме життя. На жаль за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернуться на той рівень, який потрібен для виступів там де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем, не бачу сенсу.

Спасибі всім хто підтримував і вболівав, так само тим хто не сильно радів успіхам, ви відмінні", - розповів Долгополов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

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