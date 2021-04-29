Калініна вийшла до третього кола турніру в Загребі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла свій другий матч на турнірі ITF в Загребі (Хорватія).
В 1/8 фіналу українка здолала представницю Франції Діан Паррі.
Поєдинок тривав понад дві з половиною годин і закінчився з рахунком 6:7, 6:3, 6:2 на користь Калініної. За цей час українка зробила дев'ять брейк-поінтів і програла п'ять геймів на своїй подачі.
У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Петра Марцінко - Юля Німайер.
ITF W60, Загреб (Хорватія).
Грунт
1/8 фіналу, 29 квітня
Ангеліна Калініна (Україна) - Діан Паррі (Франція) 6:7 (0), 6:3, 6:2
Раніше, Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді.