Калініна вийшла до третього кола турніру в Загребі

Українка обіграла француженку Паррі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла свій другий матч на турнірі ITF в Загребі (Хорватія).

В 1/8 фіналу українка здолала представницю Франції Діан Паррі.

Поєдинок тривав понад дві з половиною годин і закінчився з рахунком 6:7, 6:3, 6:2 на користь Калініної. За цей час українка зробила дев'ять брейк-поінтів і програла п'ять геймів на своїй подачі.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Петра Марцінко - Юля Німайер.

ITF W60, Загреб (Хорватія).

Грунт

1/8 фіналу, 29 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) - Діан Паррі (Франція) 6:7 (0), 6:3, 6:2

Раніше, Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді.