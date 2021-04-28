Костюк програла у фіналі кваліфікації турніру у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк програла фінал кваліфікації турніру у Мадриді.
Українка у двох сетах поступилася тенісистці з Латвії Анастасії Севастовій.
Матч тривав 1 годину та 19 хвилин. Костюк виконала один ейс, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7021128
Грунт
Кваліфікація, Фінал
28 квітня
Анастасія Севастова - Марта Костюк 6:1, 7:5
Раніше, Козлова пробилась в основну сітку турніру у Мадриді.