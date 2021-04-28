 Костюк програла у фіналі кваліфікації турніру у Мадриді | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк програла у фіналі кваліфікації турніру у Мадриді

Сьогодні 17:54 219 0
Матч тривав 1 годину та 19 хвилин
Костюк програла у фіналі кваліфікації турніру у Мадриді
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк програла фінал кваліфікації турніру у Мадриді.

Українка у двох сетах поступилася тенісистці з Латвії Анастасії Севастовій.

Матч тривав 1 годину та 19 хвилин. Костюк виконала один ейс, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7021128
Грунт
Кваліфікація, Фінал
28 квітня

Анастасія Севастова - Марта Костюк 6:1, 7:5

Раніше, Козлова пробилась в основну сітку турніру у Мадриді.

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