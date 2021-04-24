Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у фінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.
У півфіналі українка перемогла Сімону Вальтерт зі Швейцарії
У фіналі змагань Oeiras Ladies Open Калініна в неділю зіграє з переможницею матчу між Чан Су Чон з Республіки Корея та австралійкою Сеон Мендес.
Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $25,000
Грунт
1/2 фіналу, 24 квітня
Ангеліна Калініна - Сімона Вальтерт 6:2, 6:2
Раніше, Світоліна поступилась Барті на турнірі у Штутгарті.