Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Португалії

Калініна побореться за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у фінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.

У півфіналі українка перемогла Сімону Вальтерт зі Швейцарії

У фіналі змагань Oeiras Ladies Open Калініна в неділю зіграє з переможницею матчу між Чан Су Чон з Республіки Корея та австралійкою Сеон Мендес.

Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour

Оейраш, Португалія

Призовий фонд - $25,000

Грунт

1/2 фіналу, 24 квітня

Ангеліна Калініна - Сімона Вальтерт 6:2, 6:2

Раніше, Світоліна поступилась Барті на турнірі у Штутгарті.