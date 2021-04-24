 Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Португалії | Теніс | Champion.com.ua
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Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Португалії

Сьогодні 21:13 406 0
Калініна побореться за перемогу у турнірі
Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Португалії
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у фінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.

У півфіналі українка перемогла Сімону Вальтерт зі Швейцарії

У фіналі змагань Oeiras Ladies Open Калініна в неділю зіграє з переможницею матчу між Чан Су Чон з Республіки Корея та австралійкою Сеон Мендес.

Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $25,000
Грунт
1/2 фіналу, 24 квітня

Ангеліна Калініна -  Сімона Вальтерт 6:2, 6:2

Раніше, Світоліна поступилась Барті на турнірі у Штутгарті.

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