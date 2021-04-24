 Українець Коу Лей здобув олімпійську ліцензію | Настільний теніс | Champion.com.ua
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Українець Коу Лей здобув олімпійську ліцензію

Сьогодні 20:12 888 0
Україна буде представлена на олімпійських іграх в настільному тенісі
Українець Коу Лей здобув олімпійську ліцензію
#Коу Лей, #Україна, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Українець китайського походження Коу Лей виборов олімпійську ліцензію у настільному тенісі.

33-річний Коу Лей на попередньому ліцензійному турнірі в Досі не зміг завоювати ліцензію. Проте в Гімараеші він виконав завдання на сезон.

У вирішальному матчі український спортсмен китайського походження обіграв Рареса Сіпоса (Румунія) 4:2 (11:9, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11, 11:6).

Українська тенісистка Соломія Братейко вибула з відбіркового турніру після поразки в третьому раунді від Притіки Паваде 1:4 (5:11, 7:11, 11:4, 5:11, 7:11).

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