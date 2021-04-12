Калініна і Снігур зіграють на турніру ITF у Португалії

Українські тенісистки виступлять в основній сітці турніру ITF W60

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур виступлять в основній сітці турніру ITF W60 у португальському місті Оейраш.

Про це повідомляє BTU.

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Калініна має третій номер посіву і пропускає перший раунд. У другому колі українка зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.

Снігур, яка посіяна під 11-м номером, також стартує з другого кола. Суперниця визначиться у матчі між нідерландкою Ріхель Гогенкамп та володаркою wild card із Португалії Францишкою Жорже.

Призовий фонд змагань в Оейраші, які пройдуть 12-18 квітня, становить 60 тис дол.