Рейтинг ATP: Стаховський покидає ТОП-200

Оновлений рейтинг ATP

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від 12 квітня в першій десятці не відбулося змін.

Перша ракетка України Ілля Марченко залишився на 164 місці, а Сергій Стаховський опустився за межі ТОП-200 (-18) - 208 місце.

Владислав Орлов поліпшив своє становище на дві позиції (366). Одну позицію втратив Віталій Сачко (320).

Рейтинг ATP

12 квітня

1 (1) Новак Джокович (Сербія) 11963 2 (2) Данило Медведєв (Росія) 10030 3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) 9670 4 (4) Домінік Тім (Австрія) 8660 5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) 7040 6 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 6125 7 (6) Роджер Федерер (Швейцарія) 5875 8 (8) Андрій Рубльов (Росія) 5400 9 (9) Дієго Шварцман (Аргентина) 3720 10 (10) Маттео Берреттіні (Італія) 3453

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164 (164). Ілля Марченко (Україна) - 444

208 (190). Сергій Стаховський (Україна) - 330

320 (319). Віталій Сачко (Україна) -160