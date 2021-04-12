Рейтинг ATP: Стаховський покидає ТОП-200

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу ATP від 12 квітня в першій десятці не відбулося змін.
Перша ракетка України Ілля Марченко залишився на 164 місці, а Сергій Стаховський опустився за межі ТОП-200 (-18) - 208 місце.
Владислав Орлов поліпшив своє становище на дві позиції (366). Одну позицію втратив Віталій Сачко (320).
Рейтинг ATP
12 квітня
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 11963
2 (2) Данило Медведєв (Росія) 10030
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) 9670
4 (4) Домінік Тім (Австрія) 8660
5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) 7040
6 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 6125
7 (6) Роджер Федерер (Швейцарія) 5875
8 (8) Андрій Рубльов (Росія) 5400
9 (9) Дієго Шварцман (Аргентина) 3720
10 (10) Маттео Берреттіні (Італія) 3453
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164 (164). Ілля Марченко (Україна) - 444
208 (190). Сергій Стаховський (Україна) - 330
320 (319). Віталій Сачко (Україна) -160
366 (368). Владислав Орлов (Україна) - 123