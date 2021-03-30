Світоліна: Квітова грала неймовірно

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свою перемогу над Петрою Квітовою в 1/8 фіналу турніру у Маямі.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"З Петрою завжди складно грати, вона дуже чітко пробиває по м'ячу, тому в матчах з нею потрібно швидко рухатися. Після програного першого сету мені потрібно було внести корективи в свою гру, підтягнути відсоток подачі, тому що Квітова грала неймовірно. Я щаслива, що впоралася з тиском в третьому сеті, і що матч закінчився на мою користь.

Петра — одна з найприємніших тенісисток, з якими можна розділити корт. Вона багато через що пройшла і продовжує боротися, показує відмінні результати. Так що матчі з нею — це завжди велика битва. Такі матчі, як сьогодні, трохи додають впевненості до наступної гри. У чвертьфіналах грати завжди непросто, але я сподіваюся, що така перемога, як сьогодні, допоможе мені завтра, з ким би я не грала. Буде це Ана Конюх або Анастасія Севастова, це буде важкий матч", — заявила Світоліна.