Світоліна оцінила перемогу над Александровою

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила перемогу над росіянкою Катериною Александровою на турнірі у Маямі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У першому сеті мені було дуже важливо повернутися в гру на тай-брейку. По ходу партії я весь час вела в рахунку, а потім раптово програвала 5:6. Так що мені потрібно було залишатися зібраною і боротися. В Абу-Дабі у нас був складний матч з Александровою. Сьогодні я теж чекала, що буде боротьба, і так в підсумку і вийшло. Для мене важливо було залишатися сильною і використовувати свої шанси.

Що стосується умов, то на корті потрібно швидко адаптуватися. Потрібно боротися з суперницею, з погодою, зі своїми демонами. Тут вітер дме з усіх боків, тому потрібно якомога швидше до цього звикнути", - відзначила Світоліна.