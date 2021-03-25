Світоліна: Я змогла повернутися в гру

Українська тенісистка Еліна Світоліна оцінила перемогу над Шелбі Роджерс на турнірі у Маямі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"З Роджерс завжди непросто грати, вона добре пробиває по м'ячу. Думаю, що коли я лідирувала в першому сеті, вона почала знаходити свій теніс і в підсумку зіграла чудовий матч.

Я рада, що змогла повернутися в гру, я намагалася внести корективи в гру і бігати за кожним м'ячем і в результаті це принесло свої плоди. Думаю, що всім гравцям зараз важко.

Я намагаюся насолоджуватися кожною грою, своїми матчами перед уболівальниками і не оцінюю рівень свого виступу, просто намагаюся зберігати позитивний настрій", - розповіла Світоліна.