Стаховський з Молчановим пробилися у півфінал турніру в Італії

Українці поборються за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українці Денис Молчанов та Сергій Стаховський стали учасниками півфіналу парної сітки турніру в італійському місті Б'єлла.

В 1/4 представники України обіграли німецький дует Петер Гойовчик / Тобіас Камке. За рахунку 6:2, 1:0 на користь українців суперники відмовилися від продовження поєдинку.

Матч тривав близько 40 хвилин. Стаховський і Молчанов реалізували 3 з 4 брейк-пойнтів.

На стадії півфіналу Молчанов і Стаховський зустрінуться з польскою парою Шимон Вальков/Ян Зеліньский.

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Б'єлла, Італія

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Друге коло, 12 березня

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Петер Гойовчик / Тобіас Камке 6:2, 1:0 - відмова

Раніше, Марченко переміг Арнабольді у другому колі турніру в Італії.