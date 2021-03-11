Стаховський з Молчановим пробилися у півфінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українці Денис Молчанов та Сергій Стаховський стали учасниками півфіналу парної сітки турніру в італійському місті Б'єлла.
В 1/4 представники України обіграли німецький дует Петер Гойовчик / Тобіас Камке. За рахунку 6:2, 1:0 на користь українців суперники відмовилися від продовження поєдинку.
Матч тривав близько 40 хвилин. Стаховський і Молчанов реалізували 3 з 4 брейк-пойнтів.
На стадії півфіналу Молчанов і Стаховський зустрінуться з польскою парою Шимон Вальков/Ян Зеліньский.
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Б'єлла, Італія
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Друге коло, 12 березня
Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Петер Гойовчик / Тобіас Камке 6:2, 1:0 - відмова
Раніше, Марченко переміг Арнабольді у другому колі турніру в Італії.