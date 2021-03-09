Світоліна: Дуже важка поразка

Еліна Світоліна вказала причини поразки від Світлани Кузнецової на турнірі у Дубаї.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У другому сеті за рахунку 4:5 вийшов не найкращий гейм, я б хотіла зіграти краще раніше по ходу партії, щоб отримати ще шанси для брейка. Але в другому сеті Кузнєцова подавала набагато краще, ніж в першій партії. Я не скористалася декількома можливостями, але й вона грала відмінно на подачі. Ми багато матчів провели з Кузнецовою, звичайно я знала, як вона грає, я знала, що вона великий боєць, тому очікувала, що вона побореться в другому сеті. Але, на жаль, я не змогла відповісти їй хорошою грою. За рахунку 30:30, 4:5 я зіграла трохи обережно. Думаю, що в підсумку це коштувало мені партії, на той момент ми були на рівних. Вона грала агресивно і нічого особливо не змінювала, так, вона стала грати краще після програної партії. Але я розчарована своєю грою сьогодні, третій сет у мене теж не склався. В цілому це, звичайно, дуже тяжке ураження.

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Думаю, що я була готова до виступу в Дубаї, у мене був час, щоб потренуватися і все було в порядку. Перед матчем я відчувала себе добре і початок гри у мене теж було хорошим. Я засмучена, що все так склалося, і такий результат - це розчарування для мене. Зараз у мене немає іншого вибору, окрім як повернутися на корт і тренуватися, намагатися підготуватися до наступного турніру. Іноді просто в тенісі так буває, що навіть якщо ти граєш добре, пару окулярів здатні змінити хід гри. Ти ніколи не знаєш, як складеться гра, твоя суперниця може зіграти дуже здорово.

Я дуже засмучена тим, як склалися для мене турніри в Досі і Дубаї. Сьогодні це боляче, але я повинна все проаналізувати, попрацювати над своїм фітнесом, над своєю грою, в цьому році ще буде багато турнірів. Я повинна дивитися в майбутнє. На цей час я збираюся зіграти в Маямі і потім, сподіваюся, що зіграю в Кубку Федерації, поки ми точно не знаємо, де буде матч, але спочатку він запланований в Японії. І далі я не знаю, де почну свій ґрунтовий сезон, але я точно зіграю в Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос", - відзначила Світоліна.