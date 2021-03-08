Рейтинг ATP. Джокович побив історичний рекорд Федерера

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу ATP від 8 березня в першій десятці відбулася лише одна зміна.
Грецький тенісист Стефанос Ціціпас обійшов швейцарця Роджера Федерера, піднявшись до ТОП-5. Лідером рейтингу залишається Новак Джокович.
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12 030
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9850
3 (3). Данило Медведєв (Росія) - 9735
4 (4). Домінік Тім (Австрія) - 9125
5 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6660
6 (5). Роджер Федерер (Швейцарія) - 6630
7 (7). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5615
8 (8). Андрій Рубльов (Росія) - 5019
9 (9). Дієго Шварцман (Аргентина) - 3640
10 (10). Маттео Берреттіні (Італія) - 3480
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179 (177). Ілля Марченко (Україна) - 397
197 (192). Сергій Стаховський (Україна) - 359
365 (358). Владислав Орлов (Україна) - 123
409 (405). Віталій Сачко (Україна) -103
481 (532). Владислав Манафов (Україна) - 77
Раніше, Снігур встановила новий рекорд у рейтингу WTA.