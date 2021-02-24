Халеп знялася з турніру в Досі

Румунська тенісистка невдало розпочала рік

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу румунка Сімона Халеп відмовилася від участі в турнірі в Досі, який відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє BZI.

Причиною стали зміни в розкладі спортсменки, а не стан здоров'я. Вона планує взяти участь в наступному турнірі - в Дубаї, який відбудеться з 15 по 20 березня і де Халеп є чинною переможницю. Турнір в Досі входить в категорію WTA 500 і має призовий фонд близько $ 500 000.

На Australian Open-+2021 Сімона Халеп вилетіла у чвертьфіналі, програвши Серені Вільямс 6:3, 6:3.