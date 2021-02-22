 Світоліна подолала позначку у 20 млн доларів призових | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна подолала позначку у 20 млн доларів призових

Сьогодні 18:14 1142 0
Світоліна подолала позначку у 20 млн доларів на Australian Open.
Світоліна подолала позначку у 20 млн доларів призових
#Світоліна

Джерело - suspilne.media.

Призові Еліни Світоліної за час виступів у дорослому тенісі склали понад 20 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

WTA підготувала рейтинг тенісисток, які під час кар'єри заробили найбільшу кількість призових. У нього потрапили як тенісистки, що продовжують виступи, так і ті, хто закінчив кар'єру.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5

Найвищою серед українок є Еліна Світоліна. Призові п'ятої ракетки світу складають 20 105 204 долари, і за цим показником вона займає 19-ю сходинку у рейтингу.

Найбільшу кількість призових за кар'єру здобула американка Серена Вільямс, яка майже вдвічі випередила свою сестру Венус. До ТОП-3 також увійшла росіянка Марія Шарапова.

Рейтинг тенісисток за призовими у кар'єрі:

1. Серена Вільямс (США) - $94.2 млн
2. Венус Вільямс (США) - $42.1 млн
3. Марія Шарапова (Росія) - $38.8 млн
4. Сімона Халєп (Румунія) - $37.4 млн
5. Кароліна Возняцкі (Данія) - $35.2 млн
6. Петра Квітова (Чехія) - $32.7 млн
7. Вікторія Азарєнка (Білорусь) - $32.4 млн
8. Анджелік Кербер (Німеччина) - $29.9 млн
9. Агнешка Радванська (Польща) - $27.7 млн
10. Світлана Кузнєцова (Росія) - $25.6 млн
...
 
19. Еліна Світоліна (Україна) - $20.1 млн
124. Леся Цуренко (Україна) - $4.7 млн
140. Катерина Бондаренко (Україна) - $4.1 млн
192. Альона Бондаренко (Україна) - $2.8 млн
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