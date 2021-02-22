Світоліна подолала позначку у 20 млн доларів призових

Джерело - suspilne.media.
Призові Еліни Світоліної за час виступів у дорослому тенісі склали понад 20 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
WTA підготувала рейтинг тенісисток, які під час кар'єри заробили найбільшу кількість призових. У нього потрапили як тенісистки, що продовжують виступи, так і ті, хто закінчив кар'єру.
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Найвищою серед українок є Еліна Світоліна. Призові п'ятої ракетки світу складають 20 105 204 долари, і за цим показником вона займає 19-ю сходинку у рейтингу.
Найбільшу кількість призових за кар'єру здобула американка Серена Вільямс, яка майже вдвічі випередила свою сестру Венус. До ТОП-3 також увійшла росіянка Марія Шарапова.
Рейтинг тенісисток за призовими у кар'єрі: