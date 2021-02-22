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Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України

Сьогодні 10:40 603 0
Раніше Марченко переграв Маррея у фіналі турніру в Італії
Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України
#Марченко, #ATP

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко вийшов на перше місце в рейтингу ATP серед українців.

Марченко піднявся на 36 позицій і обійшов у рейтингу Сергія Стаховського.

Рейтинг ATP
22 лютого

1 (1) Новак Джокович (Сербія) 12030
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9850
3 (4) Данило Медведєв (Росія) 9735
4 (3) Домінік Тім (Австрія) 9125
5 (5) Роджер Федерер (Швейцарія) 6630
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) 6595
7 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 5615
8 (8) Андрій Рубльов (Росія) 4609
9 (9) Дієго Шварцман (Аргентина) 3480
10 (10) Маттео Берреттіні (Італія) 3480
176 (212) Ілля Марченко (Україна) 397
192 (200) Сергій Стаховський (Україна) 359
356 (351) Владислав Орлов (Україна) 123
404 (403) Віталій Сачко (Україна) 103

Раніше Марченко переграв Маррея у фіналі турніру в Італії.

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