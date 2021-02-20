Світоліна розірвала відносини з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс зробили офіційну заяву щодо їх відносин.

Про це розповіла українська тенісистка.

"Всім привіт! Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але...

Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям.

Більше ніяких коментарів ми давати не будемо і заздалегідь дякуємо за повагу до особистого життя. Еліна і Гаель", - йдеться у заяві.