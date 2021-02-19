 Костюк та Козлова знялися з кількох турнірів WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк та Козлова знялися з кількох турнірів WTA

Сьогодні 20:55 344 0
Марта планує повернутися на корти в Маямі
Костюк та Козлова знялися з кількох турнірів WTA
#Костюк, #Козлова

Джерело - Sport Arena.

Українські тенісистки Марта Костюк і Катерина Козлова знялися з декількох турнірів, в яких вони спочатку планували взяти участь в березні.

Про це повідомляє ВТУ.

18-річна Костюк вибула з заявки турніру WTA 250 в французькому Ліоні, але водночас вона планує виступити на змаганні WTA 1000 в Маямі, яке стартує 23 березня.

26-річна Козлова також планувала зіграти в Ліоні, але покинула заявку. До того ж вона не виступить на турнірі в мексиканській Гвадалахарі. Катерина в останній раз грала ще на Ролан Гаррос в кінці вересня.

Раніше, Стаховський зіграє на турнірі ATP у Франції.

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