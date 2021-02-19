Костюк та Козлова знялися з кількох турнірів WTA

Марта планує повернутися на корти в Маямі

Джерело - Sport Arena.

Українські тенісистки Марта Костюк і Катерина Козлова знялися з декількох турнірів, в яких вони спочатку планували взяти участь в березні.

Про це повідомляє ВТУ.

18-річна Костюк вибула з заявки турніру WTA 250 в французькому Ліоні, але водночас вона планує виступити на змаганні WTA 1000 в Маямі, яке стартує 23 березня.

26-річна Козлова також планувала зіграти в Ліоні, але покинула заявку. До того ж вона не виступить на турнірі в мексиканській Гвадалахарі. Катерина в останній раз грала ще на Ролан Гаррос в кінці вересня.

Раніше, Стаховський зіграє на турнірі ATP у Франції.