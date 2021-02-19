Марченко програв у третьому колі турніру в Італії

Матч тривав 1 годину 35 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко у третьому колі турніру Biella Challenger в Італії зустрічався з італійцем тенісистом Андреасом Селпі.

Українець програв у двох сетах. Матч тривав 1 годину 35 хвилини.

У третьому колі Марченко зустрінеться з італійським тенісистом Андреасом Селпі.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Хард

Третє коло, 19 лютого

Андреас Селпі - Ілля Марченко 6:4, 7:5

Раніше, Стаховський зіграє на турнірі ATP у Франції.