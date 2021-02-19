Марченко програв у третьому колі турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко у третьому колі турніру Biella Challenger в Італії зустрічався з італійцем тенісистом Андреасом Селпі.
Українець програв у двох сетах. Матч тривав 1 годину 35 хвилини.
У третьому колі Марченко зустрінеться з італійським тенісистом Андреасом Селпі.
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Третє коло, 19 лютого
Андреас Селпі - Ілля Марченко 6:4, 7:5
Раніше, Стаховський зіграє на турнірі ATP у Франції.