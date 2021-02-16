Марченко успішно стартував на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко здобув перемогу у стартовому матчі турніру в Італії.
Українець переміг італійця Джуліо Дзепп'єрі у трьох сетах. Матч тривав 2 години 23 хвилини.
У другому колі Марченко зустрінеться з польським тенісистом Камілом Майхжаком.
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Перше коло, 16 лютого
Ілля Марченко - Джуліо Дзепп'єрі 7:6 (7:1), 4:6, 6:3
Нагадаємо, Марченко переграв Маррея у фіналі турніру в Італії.