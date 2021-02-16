Російський тенісист встановив історичне досягнення на Australian Open

Тенісист з другої сотні рейтингу виступить у півфіналі турніру

Російський тенісист Аслан Карацев (Q) обіграв болгарина Григора Димитрова (18) у чвертьфіналі Australian Open.

27-річний росіянин вперше грає в основній сітці Grand Slam, і першим у Відкритій ері вийшов в півфінал на дебютному турнірі. До нього було шість чвертьфіналістів, але всі програв.

Також він став п'ятим кваліфаєром, який пробилися в півфінал Grand Slam. Останній раз це вдавалося Володимиру Волчкову на Вімблдоні -2000.

Карацев займає 114-е місце в рейтингу і став самим низькорейтинговим півфіналістом на Grand Slam з 2001 року, коли на Вімблдоні в четвірку найкращих увійшов Горан Іванішевіч (125).

Наступного тижня він гарантовано дебютує в ТОП-50, в разі виходу в фінал - в ТОП-30. У березні минулого року Карацев був 263-м.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

1/4 фіналу, 16 лютого

Аслан Карацев - Григор Димитров 2:6, 6:4, 6:1, 6:2