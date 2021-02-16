Російський тенісист встановив історичне досягнення на Australian Open

Джерело - sports.ru.
Російський тенісист Аслан Карацев (Q) обіграв болгарина Григора Димитрова (18) у чвертьфіналі Australian Open.
27-річний росіянин вперше грає в основній сітці Grand Slam, і першим у Відкритій ері вийшов в півфінал на дебютному турнірі. До нього було шість чвертьфіналістів, але всі програв.
Також він став п'ятим кваліфаєром, який пробилися в півфінал Grand Slam. Останній раз це вдавалося Володимиру Волчкову на Вімблдоні -2000.
Карацев займає 114-е місце в рейтингу і став самим низькорейтинговим півфіналістом на Grand Slam з 2001 року, коли на Вімблдоні в четвірку найкращих увійшов Горан Іванішевіч (125).
Наступного тижня він гарантовано дебютує в ТОП-50, в разі виходу в фінал - в ТОП-30. У березні минулого року Карацев був 263-м.
Аслан Карацев - Григор Димитров 2:6, 6:4, 6:1, 6:2