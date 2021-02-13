Марченко вийшов у фінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у півфіналі турніру в Італії.
Українець обіграв другого сіяного на турнірі італійця - Федеріко Гайо.
Матч тривав півтори години. Марченко виконав чотири брейка і програв один гейм на своїй подачі.
Для 33-річного українця це буде перший фінал на "челленджері" з турніру в Бергамо в лютому минулого року. Суперник Іллі Марченка визначиться в матчі Енді Маррея і Матіаса Бурка.
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Четверте коло, 13 лютого
Ілля Марченко - Федеріко Гайо 7:5, 6:1
Раніше, Марченко обіграв володаря wild card італійця Луку Ванні.