 Марченко вийшов у фінал турніру в Італії | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко вийшов у фінал турніру в Італії

Сьогодні 19:55 233 0
Українець побореться за перемогу у турнірі
Марченко вийшов у фінал турніру в Італії
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у півфіналі турніру в Італії.

Українець обіграв другого сіяного на турнірі італійця - Федеріко Гайо.

Матч тривав півтори години. Марченко виконав чотири брейка і програв один гейм на своїй подачі.

Для 33-річного українця це буде перший фінал на "челленджері" з турніру в Бергамо в лютому минулого року. Суперник Іллі Марченка  визначиться в матчі Енді Маррея і Матіаса Бурка.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Четверте коло, 13 лютого

Ілля Марченко - Федеріко Гайо 7:5, 6:1

Раніше, Марченко обіграв володаря wild card італійця Луку Ванні.

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