Джокович може знятися з Australian Open

Новак Джокович прокоментував участь на Australian Open

Перша ракетка світу Новак Джокович може знятися з Відкритого чемпіонату Австралії через травму.

Про це розповів сам тенісист.

У п'ятницю, 12 лютого, серб в п'яти сетах обіграв американця Тейлора Фрітца (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2). По ходу третього сету Джокович узяв медичний тайм-аут через проблеми з животом.

"У мене надрив м'яза. Так що я не знаю, чи зможу відновитися менш ніж за два дні. Не знаю, чи вийду я на корт чи ні", - розповів Джоковіч.

В 1/8 фіналу Новак зустрінеться з представником Канади Мілошем Раонічем.