Марченко успішно стартував на турнірі в Італії

Українець побореться за вихід у чветьфінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у стартовому матчі турніру в Італії.

Українець обіграв 158-го тенісиста світу Мартіна Кліжана зі Словаччини.

У другому раунді Марченко зустрінеться з володарем wild card італійцем Лукою Ванні (456).

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Хард

Перше коло, 09 лютого

Ілля Марченко - Мартін Кліжан 6:2, 7:6

Раніше, Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open.