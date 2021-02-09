Марченко успішно стартував на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у стартовому матчі турніру в Італії.
Українець обіграв 158-го тенісиста світу Мартіна Кліжана зі Словаччини.
У другому раунді Марченко зустрінеться з володарем wild card італійцем Лукою Ванні (456).
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Перше коло, 09 лютого
Ілля Марченко - Мартін Кліжан 6:2, 7:6
Раніше, Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open.