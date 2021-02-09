 Марченко успішно стартував на турнірі в Італії | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Сьогодні 15:46 4129 3
Світоліна - Боузкова 6:3, 7:6 (5): огляд матчу Australian Open
Сьогодні 14:26 736
Селезньов: З мене намагаються зробити алкоголіка
Сьогодні 12:24 731
Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування
Сьогодні 11:54 596
Марлос та Асеведо прийшли до Шахтаря безкоштовно
Сьогодні 11:24 849
Сіренко отримав наступного суперника
Сьогодні 11:09 2079
Каспаров: Росія не стане демократією, поки Крим не повернеться в Україну
Сьогодні 08:40 661
Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП
Сьогодні 08:06 2553
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 07:28 5701
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
Сьогодні 06:07 3372
Блоги
Український боксер дотепно потролив Дмитра Гордона
Український боксер дотепно потролив Дмитра Гордона Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:12 325
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:35 377
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:56 1016
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:45 873
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:44 657
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 6061
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 5334
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2124
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 881
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі Valeriy Ruchka
07.02.2021 17:48 1600
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:14 ММА Визначилась дата третього бою Мак-Грегор – Пуар’є 0
18:57 Футбол Атлетіко - Сельта 2:2. Огляд матчу 258
18:44 Теніс Марченко успішно стартував на турнірі в Італії 189
18:29 Футбол Помер відомий український дитячий тренер 454
18:20 Пряма трансляція Ювентус - Інтер: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 368
18:13 Футбол Реал Сосьєдад зіграє з Манчестер Юнайтед на стадіоні Ювентуса 498
18:12 Блог Український боксер дотепно потролив Дмитра Гордона 335
18:00 Футбол Десна поступилась латвійському клубу у товариському матчі 471
17:44 Футбол Селезньов: Як клуб може зливати свого футболіста? 1100
17:30 Футбол Миколенко готовий до переходу в АПЛ чи Серію А - агент 907
17:13 Баскетбол Будівельник підписав американського форварда 1040
16:58 Футбол У Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули 1367 1
16:45 Футбол Селезньов тренується з Колосом U-19 1343
16:35 Блог Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних 378
16:30 Футбол Шахаб: Радий приєднатися до Зорі 985
16:11 Футбол УАФ назвала претендентів на звання найкращого українського легіонера 1093
15:55 Футбол Клуб Першої ліги підписав фіналіста Ліги Європи 1758
15:46 Біатлон Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу 4129 3
15:40 Футбол Челсі виставив високий цінник на Барклі 1191
15:26 Футбол Варан може цього літа залишити Реал 1346
15:09 Бокс Фроч: Не впевнений, що Джошуа хоче боксувати з Ф'юрі 1746
14:56 Блог За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира 1024
14:55 ММА Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом 1297
14:50 Пряма трансляція Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 422
14:40 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт 1176

Марченко успішно стартував на турнірі в Італії

Сьогодні 18:44 189 0
Українець побореться за вихід у чветьфінал
Марченко успішно стартував на турнірі в Італії
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у стартовому матчі турніру в Італії.

Українець обіграв 158-го тенісиста світу Мартіна Кліжана зі Словаччини.

У другому раунді Марченко зустрінеться з володарем wild card італійцем Лукою Ванні (456).

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Перше коло, 09 лютого

Ілля Марченко - Мартін Кліжан 6:2, 7:6

Раніше, Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open.

Коментарі ()