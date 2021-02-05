Андреєску готова грати на Australian Open

Канадська тенісистка, восьма ракетка світу, Б`янка Андреєску не зіграє на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я знялася з турніру в Мельбурні в основному через те, що до цього два тижні не тренувалася. Мені не хотілося так ризикувати перед важливим турніром. Зараз зі мною все в порядку, я здорова, готова грати.

Я говорила собі, що повинна більше пограти перед турніром. І, звичайно, двотижнева ізоляція мені зовсім не допомогла. Я могла займатися фітнесом, працювати з ракеткою, але це не можна порівняти з грою на корті" - зазначила Андреєску.