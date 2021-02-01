Світоліна: Це був хвилюючий старт турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) оцінила старт на турнірі у Мельбурні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Це був хвилюючий старт турніру. Я знала, що Петкович вже здобула тут одну перемогу, тому я розуміла, що повинна з самого початку матчу бути максимально готовою до гри.

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Думаю, що пара матчів, які я провела в Абу-Дабі, допомогли мені сьогодні відразу ж увійти в гру, я показала сильний старт. Я добре пробивала по м'ячу, досить добре рухалася. Якщо підбити підсумки, то я відіграла надійно весь матч і я щаслива, що оформила перемогу в двох сетах", - розповіла Світоліна.