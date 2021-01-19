 Світоліна бере уроки української мови | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна бере уроки української мови

Сьогодні 15:55 581 0
Еліна Світоліна прокоментувала свій вільний час у Мельбурні
Світоліна бере уроки української мови
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у вільний час бере уроки української мови

Про це розповіла сам тенісистка.

Наразі Світоліна перебуває у Мельбурні на карантині та готується до Відкритого чемпіонату Австралії, у вільний час вона займається українською та французькою мовами.

"Я намагаюся планувати день. Наприклад, коли у мене не було тренування, я займалася в номері. Вранці у мене була зарядка, потім сніданок, потім тренування на велосипеді, зі своєю вагою, прес і так далі, а потім ланч. У другій половині дня, коли вже в Європі прокидаються люди, я займаюся з учителем українською та французькою. Увечері дивлюся фільм або серіал, щось читаю, роблю домашнє завдання", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна зіграє на трьох турнірах після Australian Open.

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