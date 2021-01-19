Світоліна бере уроки української мови

Перша ракетка України Еліна Світоліна у вільний час бере уроки української мови

Про це розповіла сам тенісистка.

Наразі Світоліна перебуває у Мельбурні на карантині та готується до Відкритого чемпіонату Австралії, у вільний час вона займається українською та французькою мовами.

"Я намагаюся планувати день. Наприклад, коли у мене не було тренування, я займалася в номері. Вранці у мене була зарядка, потім сніданок, потім тренування на велосипеді, зі своєю вагою, прес і так далі, а потім ланч. У другій половині дня, коли вже в Європі прокидаються люди, я займаюся з учителем українською та французькою. Увечері дивлюся фільм або серіал, щось читаю, роблю домашнє завдання", - розповіла Світоліна.