Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в ОАЕ

Матч тривав 1 годину та 24 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Еліна Світоліна (5) обіграла американку Джессіку Пегулу (63).

Матч тривав 1 годину та 24 хвилини.

У наступному колі Світоліна зіграє з Вірою Звонарьовою з Росії (№164 WTA) або Амандіною Есс з Франції (№289 WTA).

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Хард

Перше коло, 07 січня

Еліна Світоліна - Джессіка Пегула 6:4, 6:3

Нагадаємо, Бондаренко вирвала перемогу на старті турніру в ОАЕ.