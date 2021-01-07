Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Еліна Світоліна (5) обіграла американку Джессіку Пегулу (63).
Матч тривав 1 годину та 24 хвилини.
У наступному колі Світоліна зіграє з Вірою Звонарьовою з Росії (№164 WTA) або Амандіною Есс з Франції (№289 WTA).
Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500
Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати
Призовий фонд - $565,530
Хард
Перше коло, 07 січня
Еліна Світоліна - Джессіка Пегула 6:4, 6:3
Нагадаємо, Бондаренко вирвала перемогу на старті турніру в ОАЕ.